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محافظات

ياسر السمهودى مديرا لفرع تعليم الكبار بقنا

الأحد 17/يناير/2021 - 06:29 م
الدكتور عاشور العمري
الدكتور عاشور العمري
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يوسف رجب

أصدر الدكتور  عاشور أحمد عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار ، قرارًا، بتكليف ياسر محى الدين عبدالرحيم السمهودى، بأعمال مدير فرع تعليم الكبار بقنا، بموجب القرار رقم 47 بتاريخ 14 يناير 2021.

و أشار السمهودى، إلى أن قرى حياة كريمة و القرى الأكثر احتياجًا، تأتى فى مقدمة القرى المستهدفة لجهود محو الأمية، نظرًا لارتفاع نسبة الفقر والتسرب من التعليم.

و أوضح السمهودى، بأن التعاون و التنسيق مع الجهات الشريكة والفاعلة بمحافظة قنا، وعلى رأسها محافظ الإقليم، جزء أساسى من خطة العمل، والنهج الذى نسعى إلى التوسع فيه خلال الفترة القادمة، لضمان الوصول إلى كافة المستهدفين.

و أضاف السمهودى، كما نهدف خلال الفترة القادمة لتفعيل التعليم عن بعد والذى يأتى في ضوء رؤية رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء، وتوجيهات الدكتور عاشور أحمد عمرى، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، للوصول إلى كافة المستهدفين من جهود هيئة تعليم الكبار.

و أكد مدير تعليم الكبار بقنا، بأن التغيرات التى يشهدها العالم سواء على المستوى السياسى أو الطبى، تستوجب بذل المزيد من الجهد للقضاء على الأمية و تحقيق رؤية القيادة السياسية، فى دولة عصرية متحضرة.

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