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تعليم

جامعة طنطا: فحص 808 حالات من أهالى قرية الكرما مركز السنطة.. وصرف العلاج بالمجان

الأحد 17/يناير/2021 - 06:13 م
جامعة طنطا
جامعة طنطا
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احمد علي
تواصل جامعة طنطا تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، استكمالًا لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بتقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات والتخصصات.

 نظمت جامعة طنطا، اليوم الأحد، قافلة طبية وبيئية شاملة إلى قرية الكرما التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، بالتعاون مع محافظة الغربية، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور عماد عتمان، ‏نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة￼￼، إن القافلة الشاملة شهدت توقيع الكشف الطبى وصرف علاج بالمجان لـ 808 حالة من أهالي القرية، وتوزيع مساعدات مالية و 100 بطانية للأسر الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم عمل قافلة بيطرية بالتنسيق مع الطب البيطري وتوزيع العلاج بالمجان.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.
جامعة طنطا: فحص 808 حالات من أهالى قرية الكرما مركز السنطة.. وصرف العلاج بالمجان
جامعة طنطا: فحص 808 حالات من أهالى قرية الكرما مركز السنطة.. وصرف العلاج بالمجان
جامعة طنطا: فحص 808 حالات من أهالى قرية الكرما مركز السنطة.. وصرف العلاج بالمجان
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