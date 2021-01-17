تموين الإسكندرية: ضبط 1200 كيلو سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة محمد سعدالله، وكيل الوزارة، حملة مكبرة، اليوم الأحد، للرقابة على السلع التموينية المدعمة حماية لأموال الدعم المقدمة من الدولة.





وقامت ادارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة، ومالك الشافعي، مفتش بالإدارة بشن حملات على نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير محضر حيازة و تجميع كمية 1200 كجم سكر تمويني مدعم بغرض البيع في السوق السوداء في سيارة نصف نقل بطريق الساحل بمنطقة برج العرب.





أقرأ أيضًا:









وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.





وفي سياق منفصل، شنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، حملة مكبرة بنطاق حي منتزه ثان بقياد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، يرافقه اللواء أشرف بهجت رئيس الحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.





وتضمنت الحملة التفتيشية المرور على عدد من الكافيهات والمطاعم والمنشآت التجارية بشارع ٤٥ و أسفل كوبري ٤٥ و شارع مصطفى كامل، وأسفرت الحملة علي إغلاق وتشميع ٤ منشآت مختلفة و عمل ٦ محاضر صحية و تموينية للمحال والمطاعم المخالفة بالإضافة إلى توقيع غرامات مالية فورية لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





كما قامت الحملة برفع كافة إشغالات الطريق المعيقة لحركة المرور والمارة والمسيئة للمظهر العام وتم التحفظ على ٧٤ حالة اشغال طريق فضلا عن إزالة كافة التند والسقائف المخالفة.





وخلال الحملة، وجه السكرتير المساعد بإعدام كمية من الأغذية غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرير محاضر لعدم وجود اشتراطات صحية، وتخزين ووجود سلع غذائية بدون بيانات. وتم التحفظ على بعض العينات من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للاستخدام الأدمي حفاظا على سلامة المواطنين.





وفى سياق متصل، قامت الحملة بالمرور على إحدى العيادات بعزبة اسكوت لتفقد اتباعها للإجراءات الاحترازية والوقائية وتقديم خدمة طبية جيدة لرواد المنشأة، كما تم رصد بعض الأشخاص المخالفين لقرار رئاسة مجلس الوزراء بعدم ارتداء الكمامات بالمنشآت وتم تطبيق الغرامة المقررة عليهم.





شارك في الحملة ممثلين من ( الطب البيطري، مديرية الشئون الصحية بالمنتزة، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرية التموين، و أشغال الطريق والمتابعة الميدانية، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.)





يأتي ها استمرارا لتنفيذ حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي شدد على تنفيذها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وفقا لتعليمات مجلس الوزراء، حيث كلف المحافظ الجهات التنفيذية بالمحافظة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة والقيام بجولات مفاجئة على الأسواق والمقاهي والمحال للوقوف علي الخدمات المقدمة للمواطنين وتفقد تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية بها.







