اقتصاد الإمارات.. نمو مبيعات حملة عروض الشارقة للتسوق 20%

حققت النسخة الثانية من حملة عروض الشارقة للتسوق التي انطلقت في 17 من ديسمبر الماضي وتنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة ارتفاعا في نسبة نمو المبيعات في المراكز والمحلات التجارية المشاركة في العروض بنحو 20%.





جاء ذلك قياسا على الأرقام التي عكست زيادة في قسائم المشتريات إلى جانب ارتفاع عدد المتسوقين المشاركين في السحوبات الأسبوعية التي أطلقتها الغرفة الأسبوع الماضي في مختلف مدن ومناطق الإمارة على جوائز بقيمة أكثر من مليوني درهم لـ 120 فائزا.





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وقال جمال سعيد بوزنجال مساعد المنسق العام لعروض الشارقة للتسوق إن نتيجة فعاليات النسخة الجارية من عروض الشارقة للتسوق وأرقام المبيعات المرتفعة عكست رؤية الغرفة وتوجهاتها الرامية إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في الإمارة مع توافر البنية التحتية الداعمة لمثل هذه الأحداث الترويجية التي أصبحت الشارقة تمتاز بجودة تنظيمها.





وأضاف أن عروض الشارقة للتسوق تواصل النجاحات التي حققتها الدورة الأولى نتيجة الجهود التي بذلتها اللجنة التنظيمية في الإعداد للارتقاء بالحدث والتعاون البناء والدعم اللامحدود من الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية .. مؤكدا أن الحملة الإعلامية التي أعدت للعروض جاءت لضمان أن تصل رسالة الجهات المشاركة إلى جمهور المتسوقين.