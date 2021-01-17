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اقتصاد

استقرار سعر العملات العربية بختام الأحد 17-1-2021

الأحد 17/يناير/2021 - 07:01 م
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية اليوم بختام الاحد
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ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه المصرى بختام تعاملات اليوم الاحد 17 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الاحد 48.73 جنيه للشراء و 51.86 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.09 جنيه للشراء و 4.18 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.22جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.33 جنيه للشراء 41.67 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.71 جنيه للشراء و22.18 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.61جنيه للشراء و 40.80 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 4.05 جنيه للشراء و 4.29جنيه للبيع .
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