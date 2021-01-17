ليلى علوي تخيّر جمهورها: حبيتوا أي ثنائي أكتر؟

شاركت الفنانة ليلى علوي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، بصور من أعمال فنية جمعتها بنجوم الفن.

وخيّرت جمهورها حول أفضل نجم فضلوه كثنائي لها من وجهة نظرهم، ما بين نور الشريف وأحمد ذكي ومحمود حميدة ومحمود عبد العزيز، قائلة: "حبيتوا أي ثنائي أكتر؟".

وقدمت ليلى علوي، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها الفني كان من بينها كل من فيلم " تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"خرج ولم يعد"، و"المشاغبات الثلاثة"، و"اضحك الصورة تطلع حلوة"، والماء والخضرة والوجه الحسن"، وغيرها من الأعمال.

كما قدمت عددا كبيرا من المسلسلات من بينها:" فرح ليلى"، و"هي ودافنشي"، و"نور الصباح"، و"لحظات حرجة"، و"بنت من شبرا"، و"هذا المصير"، وغيرها.

يذكر أن ليلى علوي لأب مصري وأم يونانية، وبدأت مشوارها الفني وهي في السابعة من عمرها بالاشتراك في برامج الإذاعة والتلفزيون، وفي الخامسة عشرة من عمرها ظهرت على المسرح لأول مرة من خلال مسرحية ثماني ستات للمخرج جلال الشرقاوي.