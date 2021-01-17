الداخلية في يوم.. ضبط تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في عمليات شراء أراض.. واستمرار الحملات لضبط المخالفين لقرار ارتداء الكمامات في الأماكن العامة

- إحباط محاولة الاستيلاء على قطعتي أرض بمناطق تطوير العشوائيات

- ضبط مرتكبى واقعة سرقة معهد تعليمي بالإسكندرية

- ضبط تشكيل عصابى شارك في غسـل 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

- لعدم الالتزام بارتداء الكمامات.. ضبط 17357 شخصًا خلال 24 ساعة









كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تم نشره على حساب أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" متضمنًا شكوى مدعومة بالصور ضد أحد الأشخاص زاعمًا قيامه بأعمال بلطجة وإشغال طريق بحى السيد زينب بالقاهرة.





بالفحص تبين أن المشكو فى حقه وآخر قاما بالاستيلاء على قطعتى أرض ضمن مناطق تطوير العشوائيات بذات الحي، وقاموا بوضع مواد بناء من كميات الرمل والأسمنت والطوب بها، وتم تحرير محاضر إشغال واستيلاء على أملاك الدولة لهما، كما قامت شركة المقاولات المسئولة عن تلك الأراضى بوضع سور حديدى بطول الأرض وتم طرد المشكو فى حقه منها.





ومن ناحية أخرى تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة سرقة أحد المعاهد التعليمية بالإسكندرية وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بسرقة (ماكينة تصوير، جهاز عرض "بروجيكتور"، عدد من أجهزة الحاسب الآلى بمشتملاتهم) من داخل أحد المعاهد التعليمية كائن بدائرة القسم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم - لإثنين منهم معلومات جنائة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمنزل أحدهم.





وعلى جانب اخر تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم ( 5 أشخاص) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أراضى ، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريبًا و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.





واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط (17357) شخصا لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (17199) شخصا ، و (158) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة و تحرير (548) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق و ضبط (216) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1109) أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة وجار استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

ويأتي ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .



