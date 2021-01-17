بعد انتشار صورهم بالصحف العالمية.. البرلمان يخطط للاستفادة من زيارات لاعبي مونديال اليد للأماكن السياحية بمصر.. ونواب: فرصة لا يجب تفويتها

سياحة البرلمان: "الصمت في حرم الجمال جمال"

برلمانية تطالب بعمل جولات سياحية منظمة للاعبي مونديال اليد

نائب: إستضافة مصر مونديال اليد فرصة ذهبية لا يجب تفويتها









تعد استضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27 في الفترة ما بين 13 حتى 31 يناير الجاري، بمشاركة 32 دولة حدث عالمي، ومختلف بالنسبة للبطولات السابقة ويأتي ذلك بسبب انتشار أزمة كورونا والتي ألحقت بكثير من الدول الضرر والخسائر الفادحة في شتي المجالات.





لم تستسلم مصر لهذه الجائحة وقامت باستقبال هذا الحدث العظيم كما زادت من إجراءاتها الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الجميع من الإصابة به.





وتأتي جولات لاعبي العالم لكرة اليد في مصر للأماكن والمزارات السياحية خير دليل علي هذا الكلام، حيث قاموا بالتقاط الصور ونشروها عبر صفحاتهم، وانتشرت هذه الصور بشكل كبير ونشرتها أيضا الكثير من الصحف العالمية، والتي يكون لها دور فعل في الترويج للسياحة المصرية بشكل كبير.





عبر النواب عن سعادتهم بوجود هؤلاء النجوم في مصر وزياراتهم المتعددة للأماكن السياحية، لافتين النظر إلى ضرورة استغلال هذا الحدث والترويج له بشكل لائق.





في البداية عبر النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عن سعادته بوجود نجوم العالم من لاعبي كرة اليد علي أرض مصر وزيارة المناطق السياحية والتصوير فيها، موضحًا أنها فرصة مهمة للترويج للسياحة بشكل عام، والسياحة الرياضية بشكل خاص، واضطلاع العالم على الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الفنادق والمقاصد الأثرية والسياحية للحفاظ على صحة وسلامة ضيوفها من الإصابة بفيروس كورونا.





وعلق هندي، "الصمت في حرم الجمال جمال .. " شعوري للحظة الأولى عندما رأيت هذه الصور وأن جميع فرق العالم لكرة اليد تتمتع بعظمة وجمال الأماكن السياحية المصرية وتروج للسياحة المصرية بالشكل الذي يليق بها.. حقيقة أنا سعيد جدًا وأتمنى أن الصور دي يتم الترويج ليها بشكل جيد ويراها العالم".





وتابع هندي، أن إشادات الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، والصور المتداولة لهم خير ترويج للسياحة المصرية خاصة أنها نشرت بأغلب الصحف العالمية، موضحًا أن مصر حققت طفرة كبيرة في إقامة البطولة في ظل فيروس كورونا من اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية.





من جانبها قالت النائبة أماني إيميل أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب إن إستضافة مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد دليل قوي علي أن مصر تنعم بالامان بطريقة كبيرة، مشيرة إلى أن مصر علي الرغم من إنتشار فيروس كورونا قادرة علي استضافة رياضات عالمية ومؤتمرات هامة.





ولفتت إيميل في تصريحاتها الخاصة لـ"صدي البلد" إلى أن مستوى انتشار كورونا في مصر غير كبير مقارنة بانتشاره في الدول الأخيرة، مشيدة بأسلوب تعامل الدولة المصرية مع هذه الأزمة وعمل إنحصار قوي للفيروس وإلزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأكدت أمين سر لجنة السياحة بالبرلمان، علي فكرة تنظيم جولات سياحية إلى الأقصر واسوان علي هامش فعاليات المونديال ، حتى يتمكنوا من التقاط مزيد من الصور والتي يكون لها صدى كبير خارجيا.





وأوضحت عضو البرلمان أن السياحة تأثرت بالسلب بسبب جائحة كورونا حيث قلت أعداد السياح بسبب غلق بعض الدول علي نفسها خوفا من تفشي الفيروس، مؤكدة علي ضرورة استغلال البطولة من أجل تنشيط قطاع السياحة مرة أخرى.





وفي نفس الصدد قال النائب بهاء الدين أبو الحمد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب ، إن إستضافة مصر كاس العالم لكرة اليد تعد فرصة ذهبية لا يجب تفويتها بأي شكل من الأشكال، موضحا أهمية إستغلال صور لاعبي كرة اليد في العديد من الأماكن السياحية والمناطق الأثرية إستغلال جيد وفعال يضمن الترويج للسياحة المصرية بشكل جيد.





وأشاد أبو الحمد في تصريحاته الخاصة لـ" صدي البلد" بالإجراءات الإحترازية التي إتخذتها الدولة المصرية لمحاربة فيروس كورونا المستجد، مشيدا بالصورة الجيدة التي صدرتها مصر للعالم أجمع حول التعامل الأمثل مع هذا الخطر والذي ألحق الضرر بكثير من مستقبليه من دول العالم.





ولفت عضو البرلمان إلي أهمية التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة، كي يتم الإستفادة من هذه الفعالية سياحيا وتنمية هذا القطاع وزيادة زائريه من جميع أنحاء الدول.