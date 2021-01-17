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أخبار العالم

لإصلاح ما أفسده ترامب.. بايدن يعلن عن تعيينات جديدة

الأحد 17/يناير/2021 - 06:23 م
صدى البلد
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حسام رضوان
عين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أعضاء من فريقه العلمي حيث يتطلع لاستكمال أعضاء إدارته والتصدي لوباء فيروس كورونا.

وبحسب "ذا هيل"، سيقدم بايدن إريك المرشح لمنصب مدير مكتب سياسة العلوم والتكنولوجيا ومستشار العلوم الرئاسي المعين، وألوندرا نيلسون لمنصب نائبة له، وفرانسيس أرنولد وماريا زوبير، كرئيسين مشاركين لمجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا.

قال بايدن أيضًا إنه سيبقي فرانسيس كولينز، المدير الحالي للمعاهد الوطنية للصحة، في منصبه الحالي.

وقال فريق بايدن الانتقالي:"هذه المجموعة التي تحظى باحترام كبير من العلماء المتنوعين والمؤهلين بشكل بارز ستحشد قوة العلم لدفع التقدم الهادف في حياة الناس. سوف يساعدون إدارة بايدن-هاريس في مواجهة بعض أكبر الأزمات والتحديات في عصرنا ، من تغير المناخ وتأثير التكنولوجيا على المجتمع إلى الأوبئة ، وعدم المساواة العرقية والانكماش الاقتصادي التاريخي الحالي".

وأضاف الرئيس المنتخب عند بدء الاجتماع معهم: "نحن على أعتاب بعض الإنجازات الرائعة التي ستغير طريقة حياتنا".

وركزت المقدمات على مجموعة من القضايا العلمية، ولكن بشكل رئيسي على جائحة فيروس كورونا، الذي قال بايدن إنه سيكون أولويته الأولى. 

تطرق الرئيس المنتخب أيضًا إلى جهوده لإيجاد علاج للسرطان، والذي كان من أولوياته منذ أن أودى المرض بحياة ابنه بو.

وقال:"لقد أحرزنا تقدمًا، ولكن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به".

وأضاف الفريق الانتقالي في إعلان الموظفين الجدد أن بايدن سيرفع منصب مستشار العلوم الرئاسي إلى رتبة وزارية.

قدم بايدن يوم الجمعة تفاصيل جهود تطعيم بقيمة 20 مليار دولار من شأنها أن تعزز حجم استجابة الحكومة الفيدرالية وهي جزء من خطة أوسع بقيمة 415 مليار دولار تركز على مكافحة جائحة كورونا.

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