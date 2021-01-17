تحصيل 25 قرشا على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحي.. وشعبة الدخان: القرار متخذ منذ سنوات والقيمة سيتم استقطاعها من حصيلة ضرائب الشركات

شعبة الدخان: - تحصيل 25 قرشا على كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى - القرار معمول به منذ 2018 وتتم زيادة القيمة كل 3 سنوات - لن يتحمل المستهلك أعباءً جديدة في حال وجود أى زيادة



أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى معمول به منذ 2018، وفقا للقانون الذي وافق عليه البرلمان، وتتم زيادة قيمة التحصيل حتى تصل إلى 1.5 قرش على كل علبة سجائر يتم طرحها فى السوق المحلية سواء محلية أو مستوردة.

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وقال الإمبابى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن المستهلك لن يتحمل تلك الزيادة، حيث إن أى أموال أقرها البرلمان لصالح منظومة التأمين الصحي سيتم استقطاعها من حصيلة الضرائب لشركات السجائر.

وأضاف أن أسعار السجائر تم رفعها بالفعل منذ 18 شهرا، وهذا التحريك يسمح للمصنعين بتحريك الأسعار مستقبلا دون أن يتحمل المستهلك أعباءً جديدة فى حال وجود أى زيادة، لأن القانون يسمح برفع المنتجات بما لا يتخطى الحد الأقصى لكل شريحة، موضحا أنه لن تكون هناك أى زيادة جديدة للأسعار يتحملها المواطن فى الوقت الحالي.



يشار إلى أن قانون التأمين الصحي تم إقراره في يوليو 2018، ونص على تحصيل 75 قرشا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، على أن تتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وأنه في يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.





وتعد الضرائب التي تفرضها الحكومة على منتجات التبغ والدخان واحدة من أهم موارد الخزانة للدولة، حيث تستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي، وتسهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، والتي من أبرزها فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.





وتسهم مصانع المعسل بحصة تقدر بنحو 30% من تلك الضريبة، حيث تورد إلي الخزانة ما يزيد عن 20 مليار جنيه ضرائب وفقا لتصريحات سابقة لإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، فيما تراجعت خلال الفترة الماضية مبيعات شركات المعسل نتيجة لأزمة فيروس كورونا وإغلاق المقاهي، ثم إعادة فتحها مع حظر تقديم الشيشة بها.