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رياضة

الدجلاوى محمد صفوت يشارك في سلسلة بطولات تشالنجر للتنس

الأحد 17/يناير/2021 - 06:33 م
بطل التنس الدجلاوي
بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت
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استمرارًا لمنافسة أبطال وادى دجلة على ألقاب التنس العالمية والمحلية، يستعد بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت للمشاركة في سلسلة بطولات تشالنجر القادمة المقامة في تركيا، وستكون بطولة تشالنجر إسطنبول للتنس هي أول بطولة، والتي ستجرى فعاليتها على الملاعب الصلبة في العاصمة التركية، في الفترة من 18 إلى 24 من يناير الجاري.

كما يشارك البطل المصري محمد صفوت البالغ من العمر 30 عامًا، في بطولة تشالنجر أنطاليا للتنس ، والتي ستقام في الفترة من 25 يناير إلى 7 فبراير في أنطاليا.

يذكر أن اندية وادي دجلة كانت قد أعلنت عن توقيع عقود رعاية حصرية لثلاثة لاعبين دوليين منهم محمد صفوت، لاعب التنس حيث وفرت اندية وادي دجلة الدعم الكامل للاعب كأحد أبطال النادي منذ بداية مسيرته حتى تربع على عرش التنس على الصعيد العربي، وذلك تماشيا مع خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم الإنجازات الرياضية ومساندةَ الاعبين المتميزين من أجل حصد المزيد من الألقاب الدولية.
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