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محافظات

محافظ الغربية يباشر أعمال صيانة أعمدة إنارة ورصف المشروعات الجارية.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 06:55 م
أعمال صيانة أعمدة
أعمال صيانة أعمدة إنارة
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احمد علي
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية المستمرة لصيانة أعمدة الإنارة في نطاق المحافظـة، مؤكـدًا علـى تكثيـف أعمـال الإنـارة العامة لإضاءة الطـرق حرصـًا علـى تحسيـن الخـدمـات المقـدمـة للمـواطنيـن.

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وقام حي أول المحلة الكبرى بأعمـال الصيانـة الدوريـة لكشافـات الإنـارة بمنطقة أبو شاهيـن، شـارع سـوق البرسيـم، محيـط مسجـد المتولـي، محيـط مسجد الخبـي، محيـط مسجـد جـاويـش بسـوق اللبـن، شـارع الجيــش، ميـدان الصهريج وشارع شكري القـوتلـي، كمـا تـم تغييـر لوحـة الكهـربـاء بميـدان الزراعة ومازال العمل مستمرًا في نطاق الحي. 

كما قامت رئاسة مركز ومدينـة كفـر الزيـات بصيانـة أعمـدة الإنـارة العامـة والكشافات بشارع الجيـش من أول نادى التطبيقين حتى آخـر الترعـة الجديـدة وبداية طريق بلشاي، كمـا قـام مركـز ومدينـة السنطـة بإصـلاح عطـل إنـارة عامة بقرية كفر ميت حواي. 

في سياق متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة طنطا بتغييـر محـول الكهربـاء من 300 كيلو فولت أمبير إلى محول كهرباء جديـد قـوة 500 كيلـو فولـت أمبير بقرية دمشيت أمام المقابر القديمة، وذلك لرفع كفاءة الإنـارة بهـذه المنطقة، كما قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة بإنارة مدخل كوبري مجمع المحاكم بقرية محلة أبو علي.

على جانب أخر شنت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة أسفرت عن تحرير ١٧ محضرًا، حيث تم تحرير عدد (٧) محاضر لمحال جزارة لعرضهم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على ١١٥ كجم لحم لإجراء الفحوصات اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد (٣) محاضر بيع أسطوانات غاز بزيادة عن السعر الرسمي، وتم تحرير عدد (٣) محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدد (٤) محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لبقالين تموين ومستودعات غاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
محافظ الغربية يباشر أعمال صيانة أعمدة إنارة ورصف المشروعات الجارية.. شاهد
محافظ الغربية يباشر أعمال صيانة أعمدة إنارة ورصف المشروعات الجارية.. شاهد
محافظ الغربية يباشر أعمال صيانة أعمدة إنارة ورصف المشروعات الجارية.. شاهد
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