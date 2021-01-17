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أخبار العالم

هبوط اضطراري لطائرة ركاب في إسطنبول

الأحد 17/يناير/2021 - 06:30 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة خطوط "بيجاسوس" التركية اليوم، الأحد، اضطراريًا في مطار إسطنبول الدولي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. 

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر قولها إن طائرة ركاب من طراز بوينج 737 قادمة من مدينة صامصون شمالي البلاد، هبطت اضطراريا في مطار إسطنبول بدلا عن مطار صبيحة غوكشن، جراء سوء الأحوال الجوية".

وأضافت أن "الطائرة هبطت بسلام في مدرج مطار إسطنبول الواقع في الشطر الأوروبي من المدينة، ثم أقلعت مجددا لتكمل رحلتها إلى مطار صبيحة جوشكن".

ومساء أمس السبت، بدأ هطول الثلج بمدينة إسطنبول، وسط هبوب رياح نشطة وتدني درجات الحرارة.
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