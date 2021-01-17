اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الطلابية.. ومسابقات ودورات تدريبية بنظام الأون لاين بالكليات.. تفاصيل

وفى هذا الإطار صرح مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان بأن الدورات التدريبية للطلاب ستكون للمهتمين بالتكنولوجيا والكمبيوتر فى أساسيات البرمجة وعلوم الحاسب بمساعدة اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة.





كما أعلن مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان، دورات تدريبية للطلاب المهتمين بمجالات التصوير والنحت والجرافيك فى مجال الجرافيك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية، كنوع من تبادل الخبرات بين الطلاب للارتقاء بالمستوى العلمى لهم و تعلم مهارات مختلفة تفيدهم فى سوق العمل.





وأشار أعضاء اتحاد الطلاب إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها بنظام الأون لاين عبر برنامج "ميكروسوفت تيمز" وستكون مجانية، وأن هذه الدورات تتم إقامتها بهدف تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالخبرات التى يحتجون إليها بسوق العمل.





كما أطلق اتحاد طلاب كلية الآداب مسابقات بنظام الأون لاين فى مجالات الرسم والتمثيل والغناء عبر الصفحات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بهدف دعم مواهب الطلاب.





وأعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم مجموعة كورسات اون لاين بالتعاون مع اسرة the first المركزية بالجامعة بهدف تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم لتأهيلهم لسوق العمل.







