اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الطلابية.. ومسابقات ودورات تدريبية بنظام الأون لاين بالكليات.. تفاصيل

اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق دورات مجانية حول أساسيات البرمجة والجرافيك بنظام الأون لاين
اتحاد طلاب حقوق حلوان ينظم دورات تدريبية أون لاين للتأهيل لسوق العمل
اتحاد طلاب جامعة حلوان يطلق حملة للتعريف بالأنشطة الجامعية
تتابع جامعة حلوان نظام التعليم عن بعد وبث المحاضرات أون لاين عبر منصات التعليم الإلكترونى، تنفيذًا لقرارات الحكومة بشأن تعليق الدراسة داخل مقرات الجامعات والمدارس حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وتفعيلها إلكترونيًا، في إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وضع اتحاد طلاب الجامعة خطة لتفعيل الأنشطة الطلابية عن بعد والتواصل مع الطلاب خلال الفصل الدراسى الأول عبر صفحات فيسبوك وجروبات تيليجرام وواتساب.
أعلن أعضاء اتحاد طلاب جامعة حلوان لـ"صدى البلد"، إطلاق حملة لتعريف الطلاب بالأنشطة الطلابية ودور لجان اتحاد الطلاب والأنشطة المتاحة بكل لجنة، بشعار "تعرف ايه عن".
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وأوضح اتحاد الطلاب، أن الحملة يتم تنفيذها إلكترونيًا عبر صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة باتحاد طلاب الكلية على فيسبوك.
تهدف هذه الحملة لتعريف الطلاب بالأنشطة المختلفة بالجامعة والتواصل مع الطلاب خلال فترة تعليق الدراسة وإجازة منتصف العام الدراسى.
وفى هذا الإطار صرح مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان بأن الدورات التدريبية للطلاب ستكون للمهتمين بالتكنولوجيا والكمبيوتر فى أساسيات البرمجة وعلوم الحاسب بمساعدة اتحاد طلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بالجامعة.
كما أعلن مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان، دورات تدريبية للطلاب المهتمين بمجالات التصوير والنحت والجرافيك فى مجال الجرافيك بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الفنون التطبيقية، كنوع من تبادل الخبرات بين الطلاب للارتقاء بالمستوى العلمى لهم و تعلم مهارات مختلفة تفيدهم فى سوق العمل.
وأشار أعضاء اتحاد الطلاب إلى أن هذه الدورات سيتم تنفيذها بنظام الأون لاين عبر برنامج "ميكروسوفت تيمز" وستكون مجانية، وأن هذه الدورات تتم إقامتها بهدف تنمية قدرات الطلاب وتزويدهم بالخبرات التى يحتجون إليها بسوق العمل.
كما أطلق اتحاد طلاب كلية الآداب مسابقات بنظام الأون لاين فى مجالات الرسم والتمثيل والغناء عبر الصفحات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بهدف دعم مواهب الطلاب.
وأعلن اتحاد طلاب كلية الحقوق بجامعة حلوان عن تنظيم مجموعة كورسات اون لاين بالتعاون مع اسرة the first المركزية بالجامعة بهدف تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصيتهم لتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار أعضاء الاتحاد إلى أن هذه الدورات التدريبية تشمل برامج البور بوينت والوورد والتنمية البشرية والعديد من البرامج التى تساعد الطلاب على التٱهل لسوق العمل ، وتقام كافة هذه الدورات التدريبية عبر برنامج google meeting و برنامج زووم.
وأوضح أعضاء اتحاد الطلاب أنه على الطلاب الراغبين بالاشتراك في هذه الدورات التدريبية التواصل مع اتحاد طلاب كلية الحقوق عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وتسجيل أسمائهم.