ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

المالية تبيع أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه.. اليوم

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:03 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيي
تطرح الحكومة، متمثلة في البنك المركزي اليوم الإثنين الموافق 18 يناير 2021، أذون خزانة لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة، بقيمة تبلغ 17 مليار جنيه.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فإن قيمة الطرح الأول تبلغ 5 مليارات جنيه لأجل سنتان، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5.5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، فى حين يبلغ قيمة الطرح الثالث نحو 6.5 مليار جنيه لاجل 7 سنوات.

اقرأ أيضا:

وتسعى وزارة المالية، للاستدانة من الجهاز المصرفي المحلي وبعض المؤسسات التمويلية الأجنبية علي مدار الأسبوع الجاري بقيمة إجمالية تقدر بـ 53 مليار جنيه بزيادة قدرها  5 مليارات جنيه عما تم استهدافه من تلك الأدوات التمويلية في الأسبوع السابق.

وقالت وزارة المالية، إنها اتفقت مع البنك المركزي المصري علي القيام بعمليات الاقتراض بتلك الآلية علي مدار 3 عطاءات دورية ستكون اعتبارا من اليوم الأحد ثم يليها طرحا الإثنين التالي له و أخرها يوم الخميس المقبل.

وفي تصريحات صحفية سابقة لـ أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون سياسات المالية الكلية، أشار إلى أن شهية المستثمرين الأجانب لا تزال مفتوحة للاستثمار في أدوات الدين المحلي، خصوصا سندات الخزانة العامة، موضحا أن حجم الطلبات التي يقدمها المستثمرون، يتجاوز حجم تغطيتها أكثر من 3 أضعاف القيمة المطروحة.

ورفعت وزارة المالية، حجم طرحها للسندات الخضراء التي سبق وأن طرحتها للمرة الأولى لمدة 5 سنوات؛ وذلك في بورصة لندن لتصل لـ 750 مليون دولار، بعد أن كانت 500 مليون دولار منذ أول الطرح، بزيادة قدرت بـ 250 مليونا، معتبرة أن الطرح يعزز الطموحات المشتركة لمصر والمملكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقرير.. الحكومة تقترض 16.5 مليار جنيه من البنوك اليوم

من غدٍ | الحكومة تبيع أذون خزانة بـ16.5 مليار جنيه

الحكومة تقترض من البنوك لسداد عجز الموازنة اليوم .. اعرف القيمة

الحكومة تقترض 15 مليار جنيه.. غدًا

تقرير .. الحكومة تطرح أجلي خزانة لهذا السبب

اليوم .. الحكومة تطرح أجلي خزانة بـ16 مليار جنيه

ترشيحاتنا

مفاجأة.. مخاوف أمريكية من حدث خيانة من داخل قوات الحرس الوطني

خطير.. وكالة ناسا تكشف عن اقتراب نيزك ضخم من الأرض

أخبار الفن.. تفاصيل عن حياة صلاح ذو الفقار في ذكرى ميلاده.. شريف مدكور يتقدم ببلاغ ضد متابع.. وتأجيل تصوير مسلسل 60 دقيقة لـ ياسمين رئيس

رضا البلتاجي: هدف الأهلي أمام البنك الأهلي خطأ واضح وقرار الحكم صحيح

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18-1-2021 بمحافظات مصر

Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد بخصوص حالة الطقس.. والقاهرة تسجل 9 درجات

الذهب ينهار.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 18-1-2021

دعاء الوضوء في الحمام.. 11 حقيقة لا يعرفها كثيرون فيحرمون فضله

الأب الجاحد.. قتل ابنه بطريقة بشعة واستخدم هذا السلاح في الجريمة

حدث ليلا.. مصطفى بكري يفجر مفاجأة عن التعديل الوزاري..أب بلا رحمة يقتل ابنه بالدقهلية.. الكشف عن أسماء المرشحين لرئاسة الزمالك

قراءة سورة يس للميت تجعله ينعم بـ9 أمور في قبره.. علي جمعة يكشفها

بعد آخر تحديث.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين 18-1-2021

أخبار الرياضة.. مفاجأة في قائمة المرشحين لرئاسة نادي الزمالك.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين

دا عقد صلح.. خالد الجندي يفتح النيران على أول سيدة تخضع لزواج التجربة

عيار 24 يسجل 915 جنيها.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 18-1-2021

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

زواج التجربة.. مقترح جديد لمواجهة أزمة الطلاق في مصر يثير جدلا على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشاء هادئ تحول لجنازة.. مصرع زوجين مسنين بسبب تهور قائد سيارة

على كرسي متحرك.. شاب مصاب بالشلل يتسلق ناطحات السحاب.. صور

بعد زيارة روتينية لطبيب أسنان.. أم تكتشف إصابة نجلها بنوع نادر من سرطان الدم