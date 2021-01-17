ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أغرب مهرجان لجلب الحظ.. رمي الأزواج ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 06:58 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم القادري
عرضت قناة "العربية"، تقريرا مصورا لأغرب مهرجان تنظمه إحدي المدن اليابانية لجلب الحظ ، حيث يتم رمي المتزوج حديثا في الثلج لجلب الحظ السعيد.

وأوضح التقرير، أن المهرجان الفريد من نوعه يقام في مدينة توكاماتشي باليابان وهو تقليد سنوي مستمر منذ 300 سنة حيث يحمل الزوج على الأكتاف من قبل زملائه، ويتم رميه من مرتفع ثلجي حتي يصل إلي أسفله وتكون عروسته بانتظاره في الأسفل.

وتزخر اليابان بالمهرجانات بمختلف أنواعها، بعضها يخلد ذكرى مهمة وأخرى هدفها طرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ، وهذه نظرة على أهم الاحتفالات.


وتعتمد اليابان على المهرجانات والاحتفالات بمختلف أشكالها لجذب السياح، حيث يقام سنويا من ١٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف مهرجان، كل منها يعكس تاريخ وثقافة المنطقة المحلية المقام بها، كما أن الدولة تحتوي على 190 ألف معبد، وكل معبد يقيم 70 مهرجانا في العام الواحد، لذا فالمهرجانات الدينية أساسية في بلد الساموراي، بجانب الراقصة، ومهرجانات الثلج والموسيقى.


    Advertisements
    Advertisements

    موضوعات متعلقة

    هبة مجدي تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور

    ضرب بالنعال وكؤوس المياه.. أغرب طرق الاحتفال برأس السنة حول العالم

    شاهد.. روس يستمتعون بفصل الشتاء وسط مهرجان مخصص لـ رجل الثلج

    ترشيحاتنا

    إصابة وليد سليمان قبل مباراة البنك الأهلي وبواليا أساسيا

    النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لتوليهم قيادة بجماعة المرابطون الإرهابية

    سوريا: اعتراض واستهداف 7 ناقلات نفط في البحر الأحمر

    بلا دليل وراءه.. ترامب مزق الوثائق الرسمية بعد الاطلاع عليها

    مكناش بنسمع غير صويت.. شوبير: الزمالك أخرس الألسنة بشأن أزمة سانت إيتيان

    قبل شراء شقة.. تعرف على إجراءات البيع ونقل الملكية بالشهر العقارى

    Advertisements

    ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

    سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

    فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

    وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة