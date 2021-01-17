أغرب مهرجان لجلب الحظ.. رمي الأزواج ..فيديو

وتزخر اليابان بالمهرجانات بمختلف أنواعها، بعضها يخلد ذكرى مهمة وأخرى هدفها طرد الأرواح الشريرة وجلب الحظ، وهذه نظرة على أهم الاحتفالات.





وتعتمد اليابان على المهرجانات والاحتفالات بمختلف أشكالها لجذب السياح، حيث يقام سنويا من ١٠٠ ألف إلى ٣٠٠ ألف مهرجان، كل منها يعكس تاريخ وثقافة المنطقة المحلية المقام بها، كما أن الدولة تحتوي على 190 ألف معبد، وكل معبد يقيم 70 مهرجانا في العام الواحد، لذا فالمهرجانات الدينية أساسية في بلد الساموراي، بجانب الراقصة، ومهرجانات الثلج والموسيقى.



