خبير: مشروع القطار السريع يخدم التجارة الدولية عن طريق موانئ البحر الأحمر والإسكندرية

قال الدكتور أحمد الشامي أستاذ إقتصاديات النقل ودراسات الجدوي، إن القطار السريع ليس للركاب فقط ولكنه يشمل البضائع.





وتابع الشامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" القطار السريع يهدف لخدمة التجارة سواء كانت داخلية أو دولية لذلك هناك أهمية لهذا المشروع كونه يصل العلمين بالعين السخنة".





واوضح:" وجود منافذ بحرية مع مشروع القطار السريع يساهم في زيادة رواج التجارة الدولية بين مواني البحر الأحمر والإسكندرية".





وأشار إلي أن هناك فكر لتطوير المواني وهو ما يولي اهمية إضافية لمشروع القطار السريع.