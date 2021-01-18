نصائح ذهبية لاستثمار أموالك بشكل مربح صحيح.. شاهد

قالت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إن ودائع البنوك في مصر بلغت 4 تريليون و 790 مليار جنيه، وأن قيمة شهادات الاستثمار ذات العائد 15% و 14% لثلاث سنوات العام الماضي فقط بعد انخفاض فائدة البنك المركزي 3% إثر جائحة كورونا بلغت 460 مليار جنيه.





وأضافت "الجندى"، في تصريحات تلفزينونية لها عبر قناة "صدى البلد"، أن قيمة شهادات الاستثمار تلك من الممكن أن تخرج من منتصف السنة المالية للبحث عن استثمار آمن بفائدة مماثلة أو أكثر.





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ونصحت خبيرة أسواق المال، بالاستثمار في صناديق الاستثمار وذلك في مجالات مختلفة مثل الصندوق الاستثمار العقاري الذي أعلن عنه بقيمة 2.5 مليار جنيه والذي سيعمل في مجال العقارات التي تشمل المستشفيات، المدارس، الجامعات، التجمعات السكنية، وكافة أشكال العقارات والماكن الترفيهية.





وأكدت الجندى، إن جائحة كورونا لم تقم بالتأثير على صحة الأفراد بل على البورصات العالمية، والاقتصاد، وأسواق الذهب ، مشيرة أن الاقتصاد المصرى شهد استقرارا خلال جائحة كورونا وذلك بإشادة مؤسسات تقييم دولية.





ولفتت رانيا الجندى، خبيرة أسواق المال، إلى صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى أشادوا بأداء الاقتصاد المصرى بعد وصول معدلات النمو إلى 2.8 بدلا من 2% وهو ما نتج عنه قوة وانتعاش الاقتصاد المصرى.