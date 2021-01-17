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محافظات

ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص خلال حملة تموينية في الغربية

الأحد 17/يناير/2021 - 07:01 م
مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل
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احمد علي
تمكن مسئولو مديرية التموين بمحافظة الغربية بالتنسيق مع مديرية الصحة من شن حملة مكبرة لضبط السوق الدوائي .

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص يحوي  بكميات ٣٥٠٦١ عبوه تقدر قيمتها بمبلغ ٦٧٧٠٢٢ الف جنيه تقريبا وجارى اتخاذ الاجراءات القانونيه.

جاء ذلك بناء على تعليمات هيئه الرقابه الاداريه وهيئه الدواء المصريه بضبط سوق الدواء وتكثيف الحملات على الاماكن الغير مرخصة حفاظا علي صالح العام .

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ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بضرورة  تشكيل لجنة لشن حمله مكبرة على أماكن تداول مخازن الأدويه بطنطا .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي الدكتور خالد اصيل مدير إدارة الصيادلة معلومات عن وجود مكان غير مرخص لمخزن ادويه غير مسجله ومهربه بدائره قسم تانى طنطا تم التنسيق بين مع مديريه التموين بالغربيه برئاسه  المهندس محمد ابوهاشم لتشكيل حمله مشتركة اسفرت عن ضبط مستحضرات تجميل  بدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة داخل مخزن بدون ترخيص .

وكلفت ادارة مباحث التموين بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص خلال حملة تموينية في الغربية
ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص خلال حملة تموينية في الغربية
ضبط مخزن مستحضرات تجميل غير مرخص خلال حملة تموينية في الغربية
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