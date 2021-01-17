أوقفه الآن.. كيفية التخلص من إشعار «انضمام صديق جديد» على سيجنال وتيليجرام

ترسل تطبيقات المراسلة الفورية إشعارات لكل جهات اتصالك فور انضمامك للخدمة، ويتلقى مستخدمو كل من تطبيقى سيجنال وتيليجرام إخطارا عند انضمام أصدقائهم إلى التطبيق لبدء محادثة جديدة معهم، وهو ما يعد أمرا مزعجا بالنسبة إلى كثيرين.





وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، تظهر التنبيهات بشكل متكرر أعلى الشاشة لتخبرك بأن شخص ما في جهات الاتصال الخاصة بك قد انضم حديثا لتطبيق المراسلة، ولحسن الحظ، يقدم تطبيقا سيجنال وتيليجرام خيارا يتيح لك حرية تعطيل أو إيقاف هذه التنبيهات على هاتفك.









ولكن كل ما عليك فعله للتخلص من هذه الإشعارات المزعجة هو إيقاف تشغيل خيار "جهة الاتصال المنضمة" من قسم الإعدادات بالتطبيق من خلال بعض الخطوات نستعرضها إليك فيما يلي:





أولا: كيف تتخلص من إشعارات انضمام صديق جدي على تطبيق تيليجرام:





1. افتح تطبيق تيليجرام على هاتفك، واضغط على أيقونة الإعدادات أعلى يمين الشاشة.





2. اذهب إلى قسم الإعدادات Settings، ثم انتقل إلى خيار الإشعارات والأصوات Notifications and Sounds.





3. مرر لأسفل الشاشة وقم بإيقاف "جهة اتصال انضمت إلى تيليجرام Contact joined Telegram".





ثانيا: كيف تتخلص من إشعارات انضمام صديق جدي على تطبيق سيجنال:





1. افتح تطبيق سيجنال على هاتفك، اضغط على الثلاث نقط أعلى يسار الشاشة.





2. اختر الإعدادات Settings، ثم انقر على خيار الإشعارات Notifications.





3. مرر لأسفل الشاشة وقم بإيقاف تشغيل "جهة الاتصال المنضمة إلى سجنال Contact joined Signal".