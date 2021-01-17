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أستاذ تخطيط: القطار السريع عنصر جذب للاستثمار والتنمية

الأحد 17/يناير/2021 - 06:59 م
القطار السريع
القطار السريع
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد صلاح، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن القطار الكهربائي السريع سيوفر وقتا كبيرا في رحلة السفر بين جميع المناطق التي سيمر بها.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هذه الخطوة الهامة ستكون داعمة للاستثمار وخلق فرص عمل للشباب".

ونوه بأن مشروع القطار السريع يساعد في تحقيق المخططات العمرانية، موضحا أن النقل الجماعي وانتشاره من شأنه أن يبث الطمأنينة بين المواطنين عند التنقل.

وأوضح أن القطار السريع سيكون عنصر جذب للاستثمار والتنمية، ويكون نواة للانتشار السكاني الذي ننادي به منذ 50 عامًا ويخفف العبء عن الوادي والدلتا.

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