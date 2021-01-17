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ديني

أبو عاصي: أجر الأطقم الطبية بالمستشفيات أعظم من قيام الليل

الأحد 17/يناير/2021 - 07:15 م
محمد سالم أبو عاصى
محمد سالم أبو عاصى
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محمود ضاحي
قال الدكتور محمد سالم أبو عاصى، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، إن التيار السلفى لا يعتمد على العلوم الشرعية ومن جهلهم  يقدمون الحديث النبوى على الآيات القرآنية وحصروا تصحيح الأحاديث وتضعيفها فى "الألبانى.

وأضاف أبو عاصي خلال لقائه على فضائية " دي ام سي" أن  الأطقم الطبية بالمستشفيات التى تقدم الخدمة الطبية للمرضى فى ظل جائحة كورونا ، لهم أجر وثواب كبير يعد أعظم من قيام الليل.

وقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ترك سؤالا لمن يهاجمونه لكى يردوا عليه، ما كانوا يدعون الفهم والمعرفة، إلا أنهم لم يردوا عليه، موضحا أن من هاجموه لحديثه عن قراءته ٢٥٠ الف كتاب لم يتمكنوا من الرد على ما جاء فى كتب السلف عن تلاوة سيدنا عثمان القرآن كاملا فى ركعة واحدة.    

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأحد: "لم اجد من يرد على بما ورد فى صحيح البخارى ومسلم وعند أحاديث ابى داوود، وكل ما جاء يتصف بالقوة الخارقة للعادة فى تلاوة القران، لهؤلاء السلف، لكن وجدت أن من يختلفون معى يشتمون ويهربون ولا يناقشونى".

وكان ظهور الشيخ خالد الجندي بمظهر جديد الأسبوع الماضي، مرتديًا قميصًا فوقه حمالات، ومرتديا "قبعة" مشابهة للإعلامي إبراهيم عيسى، وأثار ردود فعل مستخدمي موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ومؤشر البحث العالمي جوجل، وهاجم عدد كبير منهم الشيخ خالد الجندي، ما اعتبره البعض مظهرا لا يليق بـ"داعية" يشرح لهم تعاليم الدين الإسلامي، بينما اعتبره آخرون حرية شخصية لا تخالف الدين الإسلامي في شيء.

وأبدى الجندي، اندهاشه من الهجوم عليه، مؤكدًا أنه لابد من إسقاط الشكل أو الرمز وإسقاط الكهنوت الديني، الدرع أو القناع الذي يتخفى وراءه أصحاب النيات الخبيثة.

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