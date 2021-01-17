توج بطلا 4 مرات.. مصاب بشلل نصفي يتسلق ناطحة سحاب.. فيديو

عرضت قناة العربية فيديو لمصاب بشلل نصفي يتسلق ناطحة سحاب ويدعى لاي تشي واي وهو اول رجل في هونج كونج يتحدى إعاقته و يتسلق ناطحة سحاب . يتحدىإعاقتهو يتسلق





وأوضح الفيديو ان ناطحة السحاب التي تسلقها يصل طولها لأكثر من 250 مترا وهو مربوط بكرسي متحرك وأشار الفيديو ان "لاي" كان احد افضل المتسلقين في العالم وتوج بطلا لآسيا 4 مرات في رياضة تسلق الصخور .





الفيديو احتل لاى تشي المرتبة الـ8 علي مستوي العالم في احدى المرات مؤكدا ان لاي تعرض الى حادث سير 10 سنوات ونتج عنه إصابته بشلل نصفي وإنجازاته السابقة دفعته لمواصلة شغفة . وبحسبالىقبلعنهإصابتهوإنجازاتهدفعته



