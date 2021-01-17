رجال سلة الاتحاد يسحقون هيئة قناة السويس في الدور التمهيدي لدوري السوبر

حقق الفريق الاول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوز كبير علي نادي هيئة قناة السويس بنتيجة ١١٩/٧٧ في المباراة الثانية التي جمعت بينهم اليوم علي صالة الاتحاد السكندري في اطار ثاني لقاءات الدور التمهيدي لدوري السوبر لكرة السلة رجال.
وجاءت نتيجة الفترات كالأتي:-
الفترة الاولي لصالح الاتحاد ٢٣/٣٣.
الفترة الثانية لصالح الاتحاد ٥٧/٤٥.
الفترة الثالثة لصالح الاتحاد ٩٥/٦٤.
ونهاية اللقاء بتألق وفوز زعيم الثغر بنتيجة ١١٩/٧٧.
ويذكر ان الاتحاد فاز في المباراة الاولى امس بنتيجة ٩٠/٨٣.
وبهذه النتيجة يصعد الاتحاد الي الدور الاول والمجموعة الاولى وينتظر الترتيب النهائي ليلعب علي المركز من الاول الي الثامن.