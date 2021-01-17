ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مصدر بـ "عين شمس" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بدولة أفريقية

الأحد 17/يناير/2021 - 09:00 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
أكد مصدر مسؤول بجامعة عين شمس ان الجامعة تسعي لانشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا، يضم 3 كليات هي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية" .

وأشار المصدر في تصريحات لـ صدي البلد إلى انه تم تشكيل لجنة بهذا الشأن وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى ان جامعة عين شمس صرح تربوي له تاريخ وعلى طلابها أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.

في سياق اخر كرم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، 117 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، الأحد، خلال الاحتفالية التي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي الدفعة (25) والبالغ عددهم 331 باحثًا بعدد أبحاث 252 بحثا بقيمة مليون و740 ألف منهم 94 بحثا من كلية العلوم.

حضر الاحتفالية الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولي، والدكتور محمد رجاء عميد كليه العلوم والدكتور محمد ضياء عميد كلية طب الأسنان.

فى كلمته أكد الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة أنه حفاظًا على اللقاء الدورى مرتين فى العام فى يونيو وديسمبر مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين على مكافأة النشر الدولي، كانت هذه الاحتفالية والتي تتم في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك لتكريمهم وحثهم على بذل المزيد مما سيصب في مصلحة البحث العلمى للجامعة ويسهم فى رفع تصنيفها عالميا، كما سينعكس أيضا على تصنيف الجامعات المصرية دوليا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زراعة عين شمس: تصرف مكافآت للطلاب الحاصلين على تقدير جيد جدا ومجموع 80 %

فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولى

اليوم.. فتح باب التقدم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بعين شمس يواصلون

جامعة عين شمس تكرم أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على مكافأة النشر الدولي

تعليمات مهمة لطلاب وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني بـ ألسن عين شمس

غدا.. تكريم الدفعة 25 من الحاصلين على مكافأة النشر الدولي بـ "عين شمس"

ترشيحاتنا

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

إعفاء هذه الفئات من رسوم رخصة قيادة السيارة .. تعرف عليها

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

تفحمت سيارته.. تفاصيل مصرع منتج فني شهير على محور 26 يوليو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير