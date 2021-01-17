مصدر بـ "عين شمس" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل إنشاء فرع للجامعة بدولة أفريقية

أكد مصدر مسؤول بجامعة عين شمس ان الجامعة تسعي لانشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا، يضم 3 كليات هي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية" .





وأشار المصدر في تصريحات لـ صدي البلد إلى انه تم تشكيل لجنة بهذا الشأن وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى ان جامعة عين شمس صرح تربوي له تاريخ وعلى طلابها أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي الفريد.



