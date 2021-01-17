تحذيرات مهمة لأهل الإسكندرية من شركة المياه.. تفاصيل

وجه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعامل الفورى لأى تجمعات مياه للأمطار، والمرور المستمر لفرق المتابعات الميدانية على المحاور الرئيسية والفرعية، والتنسيق مع غرفة عمليات الشركة القابضة وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.





وتفقد كلا من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالاسكندرية، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية أعمال سحب تجمعات المياه بمناطق الكورنيش، ومنطقة ازور، وجليم، ومحرم بك، ونادى المهندسين، وجمال عبد الناصر ، شيراتون المنتزة، وكوبري المندرة، ومحور المحمودية، وكوبري الهويس، والمحاور الرئيسية والفرعية.





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وكانت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية قد أعلنت عن استعداداتها لمواجهة نوة الفيضة الكبرى، وانتشار المعدات وسيارات الكسح والبدلات وتمركزها بالمحاور الرئيسية والنقاط الساخنة، والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية وهيئة الأرصاد الجوية.





وناشدت الشركة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية لمواجهة موجة الطقس السئئ، على النحو التالى:





١- تدبير الاحتياجات الضرورية و تقليل التحرك بالسيارات اعتبارًا من غدا الاربعاء وذلك للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.





٢- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كيلومتر / ساعة و الحفاظ على مسافة أمان اكبر من المعتاد مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.





٣- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة و المتهالكة.





٤- تجنب البقاء في اماكن مفتوحة اثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية وأعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.