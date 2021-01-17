بعد القرار الرئاسى.. برلماني يوضح قدرة الدولة لتصنيع السيارات الكهربائية الفترة المقبلة

ثمن النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، جهود الدولة في متابعة المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كافة عوامل النجاح للمشروع، قائلًا " مصر واحدة من أفضل الدول التي لديها مناخ صناعي جيد يقبل تنفيذ هذا المشروع وهذا القرار يؤكد ذلك ".









وأضاف "إدريس"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر تعتبر من أفضل الأسواق الواعدة لصناعة وسائل النقل بشكل عام حيث تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها تحقق ذلك، مشيرًا إلى أنها لديها مقومات البشرية وطبيعية لا توجد في أي دولة أخرى تساعدها في توطين تلك الصناعة .









وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لتوطين صناعة السيارات الكهربائية بهدف مواكبة الدول المتقدمة والوقوف في صفوفهم، علاوة على الاستفادة من أبعادها المختلفة اجتماعيا واقتصاديًا وبيئا، لافتًا إلى أنها تسعى بكافة الطرق لتوفير مناخ جيد خالى من التلوث.





وتابع:" خلال السنوات السابقة عانت الدولة من انبعاثات التي تحدث نتيجة حرق وقود السيارات مما يؤثر بالسلب على صحة المواطنين والغلاف الجوى، مما دفعها لإطلاق مبادرة احلال وتطوير السيارات للعمل بالسولار والغاز الطبيعي بدلا من البنزين".













يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.









وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر".









وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، بالاضافة الى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.