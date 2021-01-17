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وزير الصناعة الأسبق: إنشاء مصنع للحديد والصلب أفضل وأقل تكلفة من إصلاح المصنع الحالي

الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 م
مصنع الحديد والصلب
مصنع الحديد والصلب
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حمزة شعيب
قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، إن تاريخ شركة الحديد والصلب كبير منذ إنشائها، ويوجد ارتباط عاطفي وتعلق من الشعب المصري بها، لكن تغيرت الأمور بشكل كبير، وظهرت تكنولوجيا جديدة.

وتابع قابيل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" إنشاء مصنع للحديد والصلب أفضل وأقل تكلفة من إصلاح المصنع الحالي".

ونوه إلى أن ماكينات المصنع تقادمت بشكل كبير، ولا يوجد قطع غيار لها، بما يعني توقف تام ووصل الحال إلى إنتاج نسبة حديد خام 50% تقريبا، في الوقت الذي يتطلب الوصول إلى 70 % .

وتابع أن أزمة خام الحديد أدت إلى استهلاك 3 أضعاف استخدام الفحم، وضعفي الغاز، ما يمثل ضغطًا على المنتج النهائي ووصلت تكلفة إنتاج الطن إلى 35 ألف جنيه، مشيرا إلى أن وجود فائض إنتاج في مصر بالنسبة للحديد، فما يتم إنتاجه 13 مليون طن، والسوق بحاجة إلى 8 ملايين طن.

وأكد أن التنافسية معدومة بالنسبة لمصنع الحديد والصلب، مشيرا إلى أن فكرة إعادة تطوير المصنع هي عبارة عن بناء جديد، وهو أمر سيكون دون جدوى في ظل وجود فائض إنتاج.
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