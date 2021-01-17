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فن

إطلالة لامعة لـ سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور.. شاهد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:27 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

نشرت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت سلمي أبو ضيف باطلالة لامعة، مرتدية فستانا فصيرا أسود ولامع يبرز جمالها ورشاقتها، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها عبر السوشيال ميديا.


ومن المعروف عن سلمى حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.    


وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الراقية أو الإطلالات الكاجوال اليومية.    


وتعتمد إطلالات سلمى أبو ضيف على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، وتخطف الأنظار دائما بجمالها وأناقتها.  


وعرض لسلمى أبوضيف، مؤخرًا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "الا أنا" الذي يعرض على قناة دي إم سي. 


سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، فكرة الكاتب يسرى الفخرانى، يضم المسلسل بطلة لكل حكاية من 10 حلقات، وحكاية "لازم أعيش" من بطولة جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، ومن سيناريو وحوار نجلاء الحدينى وإخراج مريم أحمدى.

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