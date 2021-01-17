فودة يبحث مع مساعد وزير التموين إقامة سوق حضاري وهايبر بطور سيناء وآخر بشرم الشيخ

بحث اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مع الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بمقر مكتب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بحضور مسؤول شركة "رانجيس" العالمية العاملة في ادارة اسواق الجملة وانشاء اللوجستيات وطرق ادارتها إقامة سوق حضاري وهايبر بمدينة طور سيناء، واخر بمدينة شرم الشيخ في المستقبل والاستفادة من خبرة الشركة في إدارة الأسواق بطرق عالمية لتعظيم الإستفادة الخدمية والمادية لدعم كافة مدن المحافظة بالمواد الغذائية بطرق علمية، من اجل توفير جميع السلع للمدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وطابا وتلبية متطلبات الفنادق والقري السياحية . من اجل توفير جميع السلع للمدن السياحية مثل شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين وطابا وتلبية متطلبات الفنادق والقري السياحية .





وتم خلال الاجتماع توجيه الدعوة للدكتور ابراهيم عشماوي ومندوب شركة " رانجيس" لزيارة مدينة طور سيناء وشرم الشيخ لتكوين رؤية للشركة على أرض الواقع حيث انه من المتوقع ان يرتفع عدد السياح الي 5 مليون سائح بعد انتهاء موجة كورونا وتطوير مدينة شرم الشيخ والانتهاء من تطوير مدينة سانت كاترين لتكون اول مدينة صديقة للبيئة طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.

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