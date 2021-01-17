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رياضة

استياء في الأهلي بسبب التحكيم.. والجهاز الفني يشكو لإدارة النادي

الأحد 17/يناير/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم
وجه الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي سهام النقد لحكم مباراة الفريق الأحمر مع البنك الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي مساء اليوم.

وقال مصدر بالجهاز الفني في تصريحات خاصة لصدي البلد:" إلي متي سنصبر علي الأخطاء الواضحة من التحكيم..هدف صحيح لايمن اشرف يتم احتسابه".

وأضاف:" كل مباراة هدف صحيح يتم إلغائه او ركلة جزاء لا تحتسب كما حدث في الكرة التي قام بتوجييها للمسة يد علي محمد مجدي أفشه".

وأوضح :" سنتحدث إلي لجنة التخطيط للكرة وإدارة النادي خاصة أن الأمور باتت واضحة بشكل كبير في محاولة توجيه المسابقة ".

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم  بالأهلي سلبيًّا مع البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت على استاد حرس الحدود المكس، في الجولة الثامنة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. التعادل رفع رصيد الأهلي إلى ١٧ نقطة.

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