ضبط 2.75 طن فلفل أسمر وقرفة مطحونة غير صالحة في حملة تموينية بالمنصورة

شن فريق مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بالدقهلية اليوم الاحد حملة على 9 منشآت غذائية بالمنصورة شملت مطاعم وكافيهات ومصانع واسواقا للتأكد من الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا المستجد وذلك بناء على توجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشن حملات رقابية مكثفة على منافذ تداول وتقديم الأغذية على مستوى المحافظة .





وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 2750 كيلو جراما (2.75طن) فلفل اسمر مطحون وقرفة مطحونة بياناتها كالاتي 40 شيكارة فلفل اسمر مطحون وزن الشيكارة 25 كيلو باجمالي وزن 1 طن بدون بيانات ) و ضبط 70 شيكارة قرفة مطحونة بدون بيانات وزن الشيكارة 25 كجم والتخزين في مخزن به خطر داهم (ماسورة صرف وطفح مجاري) والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المضبوطات.



كما تم اعدام 418 كيلو اغذية متنوعة فاسدة و70 لتر زيوت محروقة للتغير في الخواص الطبيعية عبارة عن 45 كيلو تمر هندي و80 كيلو لحوم و 55 كيلو دواجن و 20 كيلو ارز مطهي و70 لتر زيت محروق و 68 كيلو توم بودر و 150 كيلو حلبة مطحونة و تم سحب عدد 29 عينة و إرسالها للمعمل المشترك للتحليل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.





وتم تحرير ٦ محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية و عدم وجود شهادات صحية للعاملين وغلق منشأتين لوجود خطر داهم والتوصية باغلاق مصنع لتصنيع عسل اسود يدار بدون ترخيص.



وشدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات خصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض، مؤكدا على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.