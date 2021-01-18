يضم 3 كليات منها الطب.. مصدر: إنشاء فرع لجامعة عين شمس بدولة أفريقية.. والمتيني: نعمل على تذليل أي معوقات أمام الباحثين

مصدر بـ "عين شمس" يكشف لـ صدي البلد تفاصيل انشاء فرع للجامعة بدولة افريقية

افتتاح كليتين جديدتين بجامعة عين شمس نهاية العام الجاري

رئيس جامعة عين شمس نعمل على تذليل أى معوقات أمام الباحثين









أكد مصدر مسؤول بجامعة عين شمس، أن الجامعة تسعى لإنشاء فرع للجامعة بدولة تنزانيا، يضم 3 كليات هي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية".





وأشار المصدر في تصريحات لـ صدي البلد إلى أنه تم تشكيل لجنة بهذا الشأن وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات، منوها إلى ان جامعة عين شمس صرح تربوي له تاريخ وعلى طلابها أن يفخروا بانتمائهم لهذا الصرح التعليمي





وأضاف سوف يتم إنشاء قسم للغة السواحلية بكلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.



ونوه إلى أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية"، مشيرا الى أنه تم افتتاح كلية الآثار مع بداية الفصل الدراسي الأول.









وفي ذات السياق قال الدكتور ممدوح الدماطي وزير الاثار السابق ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب جامعة عين شمس إنه تمت الموافقة بشكل نهائي علي إنشاء كلية الاثار بجامعة عين شمس بدلا من معهد الدراسات العليا للبردي والنقوش وفنون الترميم .



وأَضاف وزير الاثار السابق خلال تصريحات لـ صدى البلد أنه سبق وتقدم لرئيس الجامعة بفكرة تطوير وتحويل المعهد الي كلية وجاءت الموافقة من قبل مجلس الوزراء، منوها إلى أن الجامعة خصصت 25 الف متر بالعبور لإقامة مبنى مجهز بأعلى الإمكانيات وأحدث التقنيات لجعل كلية الاثار بجامعة عين شمس هي الرائدة في الوطن العربي .

وأشار الدكتور ممدوح الي ان الدراسة بدأت بالكلية ، موضحا أن الكلية سوف تضم 5 أقسام منهم قسمين تنفرد بها جامعة عين شمس.

وأكد الدماطي أن الكلية سوف تقبل 50 طالبا بالدفعة منوها ان الدراسة خلال العامين القادمين سوف تكون في مبنى الامتحانات علي مساحة 4019 متر مجهزة من حيث القاعات والمدرجات علي أعلي مستوي.



