مصرع مُسن إثر تناوله وجبة طعام منزلي فاسدة في سوهاج

لقي مُسن مصرعه مسمومُا إثر تناوله وجبة طعام فاسدة مُعدة بالمنزل بقرية أولاد عزاز بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام بوصول "م. م"، ٦٢ عامًا، بالمعاش، ويقيم بقرية أولاد عزاز بدائرة المركز، جثة هامدة، إدعاء تسمم.





وبالانتقال والفحص تبين تسمم المذكور عقب تناوله وجبة طعام فاسدة مُعدة بالمنزل، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي لحين انتداب الطب الشرعي للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.















