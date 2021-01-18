بيع 10 آلاف طن من بذار القمح في درعا السورية

باع فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار السورية في درعا خلال الموسم الزراعي الحالي 10028 طنًا من بذار القمح ونحو 365 طنًا من بذار الشعير لتغطية احتياجات الفلاحين للموسم الحالي.





وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فقد ذكر مدير فرع المؤسسة بدرعا المهندس غازي الناصيف، اليوم، أن لدى الفرع رصيدًا كافيًا من بذار القمح المعقم والمغربل مبينًا أنه تمت غربلة وتعقيم نحو 14 ألف طن من بذار القمح و521 طنا من بذار الشعير هذا الموسم.





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وأضاف "الناصيف" أن الفرع يواصل توزيع بذار البطاطا المستوردة على المزارعين المكتتبين وقد بلغت الكمية المباعة حتى اليوم 700 طن من أصل الكمية المكتتب عليها البالغة نحو 4200 طن.





وباع الفرع في هذا الموسم للمنظمات الدولية 2600 طن من بذار القمح و400 طن من بذار الشعير وشحن للمصارف الزراعية وفروع إكثار البذار بالمحافظات كمية 2241 طنًا من بذار القمح و140 طنًا من بذار الشعير.