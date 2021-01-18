877 طنا.. صافي تدفقات صناديق تداول الذهب العالمية في 2020

أظهرت بيانات أصدرها مجلس الذهب العالمي أن صافي التدفقات العالمية من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب بلغ 877 طن (حوالي 47.9 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي 2020.





وبحسب وكالة أنباء الصين الرسمية "شينخوا"، فقد أشارت البيانات إلى أن الرقم المُسجل رفع إجمالي مقتنيات صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب إلى 3752 طنًا، حتى نهاية العام الماضي.





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ويعتبر الذهب على نطاق واسع ضمانًا وملاذًا آمنًا لمواجهة الزيادات المتسارعة في الأسعار. فمنذ بداية العام الماضي 2020، أدت المخاوف بشأن تأثير جائحة كوفيد-19 إلى زيادة الاهتمام بالذهب، وخاصة صناديق الاستثمار العالمية لتداول الذهب.





وبحسب مجلس الذهب العالمي، شهدت صناديق الاستثمار لتداول الذهب المُدرجة في أمريكا الشمالية تدفق 563 طنا في عام 2020، ما يمثل نحو ثلثي صافي التدفقات السنوية العالمية، في حين زادت الصناديق المعنية المدرجة في أوروبا وآسيا وأماكن أخرى بمقدار 260 طنا و 38 طنا و16 طنا على التوالي.