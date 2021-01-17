ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر المسلمين من الصلاة في المساجد

الأحد 17/يناير/2021 - 07:45 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، اليوم الأحد، المسلمين من الصلاة في المساجد، قائلأ إن ذلك يعرض أرواحهم لخطر الإصابة بالفيروس. 

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن جانتس قوله: "من يصلي في المساجد أو حتى الكنائس والمعابد، ومن يلتقي بعدد كبير من الأشخاص يضع أرواح الآخرين في خطر".

ودعا رئيس حزب "أزرق- أبيض" الجميع إلى الالتزام بالقانون قائلا: القانون في تل أبيب، وشفاعمرو وبيتار، وعيليت وأشدود، هو نفس القانون.

وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بالقواعد التي وضعتها السلطات لمواجهة تفشي كورونا، مشيرا إلى اليهود الأرثوذكس، وعرب إسرائيل زاعمًا أنهم أبرز المنتهكين لقواعد الإغلاق.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيري أريزو 5 الجديدة في مصر.. صور

فوائد ردة الشوفان .. كل ماتريد معرفته عنها .. وطريقة الاستخدام والتحضير

وداعا للكرش.. 5 تمارين تقضي على دهون البطن بسرعة