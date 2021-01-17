اعترف بخطئه.. رئيس حي ثالث الإسماعيلية يتصالح مع والد مواطنة أهانها

وحصل الموقع على فيديو يظهر فيه والد المواطنة وهو يؤكد علي التصالح مع رئيس الحي والذي اقر بخطئه ضد المواطنة نظرا للضغط النفسي بعد اصابة ٨ موظفين بمقر الحي بفيروس كورونا وإغلاق المكاتب وتعطيل العمل لتطهيرها.

تداول نشطاء علي موقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية ، يتشاجر فيه مع مواطنة، قائلا لها: " هديكي بالجزمة".





من جانبه قال العميد عادل الالفي رئيس حي ثالث بمحافظة الإسماعيلية، في تصريحات خاصة، ان الواقعة حدثت منذ ٢٧ يوما، وان المواطنة اساءت الادب مع موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمعين طبقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بسبب منعها من دخول مقر الحي، واغلاقه مؤقتا، لحين انتهاء حملة تعقيم وتطهير مكبرة، تحت اشراف وزارة الصحة، بعد تأكد إصابة ٨ موظفين من موظفي حي ثالث بفيروس كورونا، وخضوعهم للعزل الطبي، وسوء حالة اثنين منهم.





أوضح الالفي، ان حملة تعقيم شاملة لمكاتب الحي وجميع الاجهزة والاوراق والمخازن، تم تنظيمها، ضمن الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وهو ما تسبب في تعطيل العمل بمقر الحي و توقف تقديم الخدمات بالمركز التكنولوجي، علي اثره منع موظف الحي يبلغ من العمر ٥٧ عاما، و من ذوي الاحتياجات الخاصة المواطنين من الدخول، وهو ما قابلته المواطنة بالفيديو المتداول بالتعدي والإساءة له بشكل غير لائق، ووصل اعتراضها علي منعها من الدخول الي الاستهزاء بتعثر الموظف في الكلام والسخرية منه، وبخروجه من النافذة لايضاح الامر تجاوزت في حقه وحق العاملين، وهو ما اخرجني عن شعوري، بسبب الإساءة لموظف من ذوي الإعاقة".





ويضيف العميد عادل الالفي، أن المواطنة أنهت طلبها من مقر الحي، اليوم التالي للواقعة، ولم يتم تعطيل استكمال اجراءات طلبها، مشيرا الي ان من قام بنشر الفيديو له اهداف شاذة، رغم انه اقر بخطئه المتداول بالفيديو".





وعلم الموقع، ان اللواء شريف بشارة استدعي المواطنة ورئيس حي ثالث، وقام بنفسه بالتحقيق في الواقعة، حيث من المنتظر ان يصدر الديوان العام لمحافظة الإسماعيلية، بيانا يوضح فيه ملابسات الواقعة، وقرارات المحافظ بشأنها.