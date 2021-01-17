علي زين: إقامة المونديال على أرضنا يشعرنا بالفخر.. وحلمنا الصعود إلى منصات التتويج





قال نجم منتخبنا الوطني والمحترف في الشارقة الاماراتي علي زين ان "تنظيم مصر للنسخة الـ 27 تحد كبير سواء على مستوى التنظيم أو للمنتخب. جميع اللاعبين هدفهم واحد في البطولة وهو تحقيق إنجاز يكتب في التاريخ في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البطولة بسبب فيروس كورونا. نتمنى الظهور على منصة التتويج وحصد ميدالية عالمية ..





وأضاف :يجب أن أشيد بتطبيق نظام الفقاعة فى البطولة . المنتخب قام بتطبيقه في المعسكر الأخير قبل 10 أيام من انطلاق البطولة، كل الشكر للجنة المنظمة ووزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية على الجهد المبذول لتحدى إقامة البطولة على أرضنا حتى يشعر الجميع بالفخر "..

وطموحنا ان نصل بعيدا ونطالب بدعوات الشعب المصري العظيم ..





وقال: منتخبات الدنمارك وفرنسا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا والسويد أقوى منتخبات البطولة في هذه النسخة، سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن يندرج اسمنا مع هذه الفرق القوية في البطولة ..





وانا أعتبر ان مديرنا الفني الاسباني روبرتو جارسيا باروندو، أفضل مدرب في العالم، خاصة أنه يلعب على إمكانيات اللاعبين وتطوير عقلية اللاعب المصري، فضلا عن فكره القوى خاصة فيما يطبقه في التدريبات التي أعتبرها بمثابة المباريات" ..





واختتم زين تصريحاته قائلا "شعور لعب بطولة العالم على أرضك لا يوصف. غياب الجماهير الأمر الوحيد المؤثر في البطولة، خاصة أنه سلاح نفسي، ولكن هو الأمر الواقعي لحماية الجميع في مثل هذه الظروف .. وتعاهدنا ألا نلتفت إلى أي سلبيات مطلقا، وعلينا أن نركز في اللعب لتعويض غياب الجماهير وإسعادهم



