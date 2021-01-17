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رياضة

أسوان يؤكد: النادي ليس طرفا فى أى أمور مثارة بشأن ملعب مباراة الزمالك

الأحد 17/يناير/2021 - 08:14 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
أكد مسئولو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان أن نادى أسوان ليس طرفا من قريب أو بعيد فى أى أمور مثارة بشأن ملعب مباراة أسوان والزمالك بالجولة التاسعة بالدورى الممتاز  .

وأوضح مسئولي مجلس إدارة نادي أسوان أن كل الوقائع والحقائق تؤكد الآتى :

- ستاد بتروسبورت هو الملعب الرسمى المحدد والمختار لنادى أسوان خلال مباريات الدور الأول ولعبنا عليه مبارياتنا أمام طلائع الجيش والجونة والإسماعيلى ونشكر مجلس إدارة ستاد بتروسبورت برئاسة المحاسب زكريا السيد على تعاونه معنا .

- إدارة بتروسبورت مشكورة أخطرتنا بإجراء الصيانة السنوية للملعب فى النصف الأول من يناير مما تعذر معه إقامة مباراتنا مع غزل المحلة ببتروسبورت فقررنا إستبدال المباراتين مع إدارة غزل المحلة ونشكرهم على موافقتهم على ذلك.

- لجنة المسابقات وضعت ستاد أسوان ملعبا لمباراتنا مع الزمالك لحين تأكدنا من موقف جاهزية ستاد بتروسبورت بعد الصيانة .

- إدارة بتروسبورت أخطرتنا بنهاية برنامج الصيانة وجاهزية الملعب وبالتالى كان طبيعيا العودة لإستئناف مباريات فريقنا على ملعب بتروسبورت والبداية بمباراة الزمالك في الجولة التاسعة السبت المقبل .

- تواصلنا مع المسئولين عن ستاد أسوان لم يكن بشأن مباراة الزمالك ولكن كنا نبحث تحضيرات وتجهيزات عودة الفريق لأسوان مستقبلا بالتنسيق مع المدير الفنى ونشكر المسئولين عن ستاد أسوان فالصورة الأن الكل يفخر بها  .

- علاقة نادى أسوان بأطراف منظومة كرة القدم علاقة مؤسسية نحافظ من خلالها على حقوق النادى.
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