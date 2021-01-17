تعرف على تخفيضات مبادرة «شتي في مصر» لدعم السياحة المصرية

قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مبادرة "شتى فى مصر" تسعى إلى دعم الحكومة خاصة قطاعي السياحة والطيران المتأثرين جراء جائحة كورونا، منوها بأن المبادرة بدأت منذ أيام قليلة ماضية، وتستمر حتى 28 من فبراير المقبل.





وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة جاءت بسبب التأثر الكبير لأزمة فيروس كورونا على القطاعين باعتبارهما الأكثر تأثرا.





وأكد أن الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني قامت بتخفيض أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التى تستهدف المناطق السياحية ما بين 1500 جنيه لـ 2000 جنيه، من القاهرة والإسكندرية وحتى المقاصد السياحية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع غرفة الفنادق تم تحديد الأسعار من 3 إلى 5 نجوم، بسرع يتراوح ما بين 300 جنيه لـ 750 جنيها للفرد فى الليلة الواحدة.





وأضاف أن المبادرة تعتمد على السياحة الداخلية، موضحا أن المبادرة تتيح للسائحين الأجانب الاستفادة من مبادرة "شتي في مصر"، منوها إلى أن النشاط القطاع بالكامل من فنادق ومصانع وأصحاب المراكب النهرية تأثر بأزمة كورونا.



