ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على تخفيضات مبادرة «شتي في مصر» لدعم السياحة المصرية

الأحد 17/يناير/2021 - 08:05 م
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن مبادرة "شتى فى مصر" تسعى إلى دعم الحكومة خاصة قطاعي السياحة والطيران المتأثرين جراء جائحة كورونا، منوها بأن المبادرة بدأت منذ أيام قليلة ماضية، وتستمر حتى 28 من فبراير المقبل.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة جاءت بسبب التأثر الكبير لأزمة فيروس كورونا على القطاعين باعتبارهما الأكثر تأثرا.

وأكد أن الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني قامت بتخفيض أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التى تستهدف المناطق السياحية ما بين 1500 جنيه لـ 2000 جنيه، من القاهرة والإسكندرية وحتى المقاصد السياحية، مشيرا إلى أنه بالتنسيق مع غرفة الفنادق تم تحديد الأسعار من 3 إلى 5 نجوم، بسرع يتراوح ما بين 300 جنيه لـ 750 جنيها للفرد فى الليلة الواحدة.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على السياحة الداخلية، موضحا أن المبادرة تتيح للسائحين الأجانب الاستفادة من مبادرة "شتي في مصر"، منوها إلى أن النشاط القطاع بالكامل من فنادق ومصانع وأصحاب المراكب النهرية تأثر بأزمة كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شتي في مصر.. خطة لتسيير رحلات الطيران للمدن السياحية بأسعار خاصة

سياحة البرلمان: مبادرة "شتى في مصر" قبلة حياة لإنعاش السياحة الداخلية

لميس سلامة: السياحة المصرية تستعيد عافيتها تدريجيا في ظل أزمة كورونا.. فيديو

هند النعساني: مصر بها جميع الأماكن السياحية التي يرغب بها أي انسان على مستوى العالم.. فيديو

البطوطي: السياحة الداخلية صمام أمان في اللحظات الصعبة.. فيديو

تساعد على نهوضها مرة أخرى.. برلماني يكشف مزايا مبادرة "شتي في مصر" على السياحة الداخلية

ترشيحاتنا

هديكي بالجزمة.. 3 حقائق في واقعة سب مسؤول بالإسماعيلية مواطنة

الزمالك أكثر المستفيدين من تعادل الأهلي مع البنك اليوم.. تفاصيل

شعبة الدخان: المستهلك لن يتحمل أعباء تحصيل 25 قرشا عن كل علبة سجائر لصالح التأمين الصحى

بالشراشيب .. شاهد إطلالة خطيبة محمد عطية في زفاف نادر حمدي

بينهم بديع والشاطر وورثة مرسي .. تفاصيل نقل أموال 89 قيادة إخوانية لخزانة الدولة

أسوان يؤكد: النادي ليس طرفا فى أى أمور مثارة بشأن ملعب مباراة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو