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أحمد السجينى : الأيام القادمة تشهد أداء مختلفا فى مجلس النواب ..فيديو

الأحد 17/يناير/2021 - 08:01 م
أحمد السجينى
أحمد السجينى
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داليا أحمد
قال أحمد السجينى ، رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، إنه من الطبيعى أن يستمع مجلس النواب للحكومة ويكشف ما حققته وما لم تحقق فى برنامجها المقدم 2018.

أوضح أحمد السجينى ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"،أن  الحكومة الحالية متقدمة ببرنامج لمجلس النواب مختلف تمام عن نسخته السابقة، والايام القادمة تشهد انضباط وانتظام لمجلس النواب مختلفة عن أى دورة سابقة.

أضاف ،رئيس لجنة الإدارة المحلية لمجلس النواب، أن الغالب فى مجلس النواب فى دورته الجديدة غالبية حزبية وليست ائتلافية لأن الأحزاب لها لجان عديدة فى كافة المحافظات وتمثل أغلبية الشعب ويعمل تحتها الكثير من الأعضاء والشباب.

تابع أحمد السجينى، أن كل موظفى الإدارة المحلية لديه ملف للدراسة وعقد المقارنات بينه وبين آخر تقرير تم تقديمه للحكومة وبين ما هو مدون فى البرنامج، مشيرا إلى أنهم  حريصين أن ننتقل من الشكلية إلى الموضوعية فى التنفيذ والفاصل هى الارقام ،وفى الأيام القادمة سيحضر رئيس الحكومة للبرلمان ويلقى بيانه ونناقشه فيه .

واستكمل "السجينى" ، أن جارى مناقشة قانون انتظار المركبات فى الشوارع وسيتم العمل عليه حتى يتم تنفيذه على أرض الواقع .
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