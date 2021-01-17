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تفاصيل رصد سلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى بـ أكثر من 50 دولة

الأحد 17/يناير/2021 - 08:18 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور محمد الشرع أخصائي الجراحة، إن رصد سلالة كورونا الجديدة الأكثر عدوى بـأكثر من 50 دولة، مضيفا أنه يحافظ على نفس الأعراض مع زيادة بعض الفئات العمرية ونسبة انتشر أسرع.

وأضاف الشرع، أنه هذا الأمر يعني أن الانتشار عبر الدولة لا يزال موجودا وبسرعة هائلة رغم القيود الموجود في بعض الدولة، لافتا إلى أن السلالة الجديدة لكورونا تم رصدها في 50 دولة.

وتابع محمد الشرع أخصائي الجراحة، أن اللقاح الجديد يساهم في تقليل انتشار فيروس كورونا في العالم، متابعا أن العالم يعمل بكل قوة في سبيل السيطرة على فيروس كورونا المستجد. 

وعن سماح دولة ألمانيا لمن حصل على التطعيم ضد كورونا الذهاب للأماكن العامة، قال إن هذا الأمر له سلبيات أهمها أن من تلقى اللقاح عدد صغير وسيزيد العبء على الجهات الرقابية المنهكة وتفرقة عنصرية بين المواطنين.
 
 

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