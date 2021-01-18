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بين الناس

مبادرة لتوزيع الطعام على الأسر الفقيرة والمتضررة من كورونا بنجع حمادى.. صور

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
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وسام مختار
فيما تبحث عائلات عن قوت يومها حتى في سلال القمامة، يلقي العديد من المواطنين الفائض عن حاجاتهم الغذائية مفارقة دفعت مجموعة من المتطوعين لإطلاق مبادرة تأسست مبادرة "خميس الخير" والتي تهدف إلى تأمين الغذاء إلى أكثر الفئات المحتاجة والمتضررين الذين فقدوا عملهم من أفراد العمالة اليومية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويقول حسن عبدة الفولي مؤسس مبادرة " خميس الخير " فى رسالة بعث بها لخدمة "بين الناس": أطلق شباب ساحل نجع حمادي بمحافظة قنا مبادرة فريدة من نوعها الذي أصبحت حديث الشارع النجعاوى بعد نجاح المبادرة في فترة قصيرة الذي انطلقت يوم 15 نوفمبر الماضي ويتم توزيع وجبات المبادرة في القري الآتية منطقة الساحل ونجع ابراهيم والسجيرات السوق والتحرير الترعة الضمرانية ومنطقة شارع الجنينه، مضيفًا وقد شارك فى هذه المبادرة كل من (محمد أبو الشعور ، وائل صلاح ، حموده جمال، محمد حسام ، والشيف عمر عبد الغفار ، حسين جمال ، عماد طه ، أحمد عبده ، عمر جابر ، وبعض المطاعم ، وأرباب المنازل من السيدات )  .

وأكد: لا يعجز المصريون عن فعل الخير وتقديم المساعدات للغير، حتى وإن وقفت الظروف حائلًا ضدهم، وفى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات والتكدس بين المواطنين تنفيذًا للإجراءات الوقائية والاحترازية ضد تفشى هذا المرض، اتخذ أصحاب الخير قرارا بتقديم يد العون إلى الفقراء والمتضررين الذين فقدوا عملهم من أفراد العمالة اليومية بتوزيع الوجبات المغلفة بصفة مستمرة فى منازلهم.

وأشار : تطوع الشباب لتوزيع مواد غذائية على المحتاجين والفقراء  من الأرامل والمطلقات والأب الذى يعمل باليومية والأسر المستحقة والمتضررة بسبب الأزمة انتشار فيروس كورونا.
  
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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