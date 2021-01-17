بعد توجيهات السيسي.. برلماني يكشف مزايا توطين صناعة السيارات الكهربائية

أشاد النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب سابق، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير عوامل النجاح التي تؤهل الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أن القرار يؤكد سعى الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030 عبر بناء النقل الحضاري للبنية التحتية.





وأفاد "البلتاجي"، في تصريح لـ" صدى البلد"، بأن السيارات الكهربائية تمتلك العديد من المزايا التي تؤكد أهمية توطينها وتوفيرها بصورة كبيرة، لافتًا إلى أنها تتميز بكونها أقل استهلاكًا للوقود، إضافةً إلى أنها تحد من الانبعاثات الضارة للبيئة خاصة أن الكهرباء من الطاقات الصديقة للبيئة.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإطلاق تعاون مع الشركات العالمية التى تعمل فى هذا المجال بغـرض توطينه في أقل وقت ممكن، منوها بأن الفترة القادمة سوف تتحول مصر لمركز إقليمي لصناعة تلك السيارات.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، و نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "المشروع القومي لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر".





وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بمراعاة مبدأ توفير كافة عوامل النجاح للمشروع كنهج ثابت لجميع المشروعات والمبادرات التي تنفذها الدولة لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها، وكذلك استهداف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسبة المكون المحلي للتصنيع، إضافةً إلى استكمال كافة مكونات المشروع خاصةً محطات الشحن الكهربائي للسيارات بأنواعها المختلفة.



