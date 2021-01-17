أستاذ علم اجتماع تقدم نصائح إلى الطلاب للاستفادة من إجازة نصف العام

بدأت امس السبت الموافق ١٦ يناير ٢٠٢١، طلاب الجامعات المصرية اجازة منتصف العام الدراسي بعد قرار استكمال الدراسة عن بعد، من خلال منصات التعليم الإلكتروني بجميع الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، حيث تستمر الاجازة حتى يوم 20 فبراير 2020.





وقالت الدكتورة سامية خضر استاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس انه يمكن الاستفادة من اجازة نصف العام بشكل كبير خاصة في ظل جائحة كورونا، مشيرة الي ان جميع الطلاب لم يجروا امتحانات الفصل الدراسي الاول، ولذلك هناكىفرصة كبيرة لمراجعة المناهج مره اخري.





وأضافت استاذه علم الاجتماع في تصريحات لـ صدي البلد انه يمكن الاستفادة من الاجازة الصيفية في اكتساب مهارة جديدة سوء يمارسها الطلاب خلال هذه الفترة، موضحة ان معظم الجامعات المصرية انتهت من الدراسة بشكل كامل سوء اونلاين او بالشكل المباشر، مؤكدة ان الجامعات اتخذت كافة الاجرءات الاحترازية خلال الترم الاول .





وأكدت الدكتورة سامية على ضرورة اللجوء للقراءة كونها غذاء الروح والتطلع الي العالم الخارجي، منوهة إلى انها فرصة كبيرة للتخلص من التفكك الاسري الناتج عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة، مشيرة إلي أن الاسرة عليها الدور الاكبر في هذه المرحلة لحل مشاكل التفكك الاسري الذي يساعد علي انتشار الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تواجهنا ويمكن للطلاب في جميع المراحل الاستفادة من الوقت وتحويل المحنة الي منحة.





وأشارت الي اهمية اتباع جدول زمنى للمذاكرة او اي شئ اخر ، واختيار مادة محددة فى كل فترة منها، والفصل بين المادة والأخرى بفترة للراحة لا تقل عن 15 دقيقة .