تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يفيد الجميع.. برلماني: مصر القلب النابض لأفريقيا

علق النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع امكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قائلا: "مصر هي القلب النابض لأفريقيا وتبذل مجهود جبار في توطيد العلاقات مع كافة الدول الأفريقية".





وأوضح "مسعود"، في تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١، يعود بالفائدة على كافة دول القارة، مؤكدا أن مصر لن تبخل في تقدين الخبرات اللازمة لتطوير الدول الأفريقية وإحداث تغييرات اقتصادية في القارة بأكملها.





وأضاف عضو مجلس النواب، أن استقرار المنطقة يدعم استقرار مصر التي تعد أحد أهم الدول بداخل القارة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يسعي لتقريب وجهات النظر بين مختلف الدول عربيا وإفريقيا.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، استقبل وامكيلي ميني، السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول "مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية عقب إطلاقها رسميًا مطلع العام الجاري ٢٠٢١".





وأكد الرئيس دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في أفريقيا، سعيًا نحو تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود لدول القارة، وأن مصر على استعداد تام لتقديم خبراتها في هذا الخصوص من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة، مشيرًا إلى أن عامل الاستقرار يعد في غاية الأهمية لتوفير المناخ المواتي لنجاح جهود وأنشطة الاتفاقية.