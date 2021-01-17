السجيني: الأيام المقبلة ستشهد حضور وزير أو وزيرين للتقييم أمام البرلمان

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية تعكف خلال أيام على إجراء مقارنات بين آخر تقارير للحكومة، وما قدمته فى برنامجها الملقى أمام البرلمان؛ فيما يخص الجوانب المتعلقة بالإدارة المحلية، كما تفعل ذلك لجان البرلمان الأخرى، موضحا أن "الأيام المقبلة ستشهد حضور وزير أو وزيرين للبرلمان حتى يتم وضع تقييم كامل للحكومة الحالية".





وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ما سيحدث هو من مظاهر الديمقراطية، وسيمارس الجميع سلطاته بما ينعكس على الأداء العام، ويهدف إلى تطبيق المصلحة العامة للدولة وينعكس على مصلحة المواطن.





وأكد أنه متفاءل بالمشهد العام، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء غدًا، ويلقي كلمة ويكون معه وزيري التنمية المحلية، والتموين، وسيتم حضور الوزراء تباعا وبناء على ذلك سيتم التقييم.





وتابع أن النوايا والإرادة صادقة بين النواب، لتقديم أداء برلمان عالي المستوى تشريعيا ورقابيا، والقيام بالدور على الوجه الأكمل مع وجود ملفات لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، وتحتاج إلى الوقت، مشيرا إلى أن إيرادات الدولة ارتفعت بسبب تشريع قانون التصالح على مخالفات البناء.



