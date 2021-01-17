ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيطاليا.. 377 وفاة و12415 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

سجلت وزارة الصحة الإيطالية 377 وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية و12415 حالة إصابة جديدة.

وكانت إيطاليا سجلت أمس السبت 475 وفاة و16310 وفيات.

وسجلت إيطاليا إجمالا 82177 وفاة بمرض كوفيد-19 و2.38 مليون إصابة منذ فبراير 2020.

وأعلن وزير الصحة روبرتو سبيرانزا يوم السبت أن بلاده ستعلق استقبال الرحلات الجوية من البرازيل، بسبب الفيرس.

وأضاف في تدوينة على "فيسبوك" أن أي شخص مر بالبرازيل في آخر 14 يوما يمنع أيضا من دخول إيطاليا في حين سيطلب من الوافدين من البرازيل إجراء فحص الكشف عن الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

العالم يتأهب ضد تحور كورونا| أبرز دول حظرت رحلاتها الجوية مع بريطانيا

بسبب كورونا الأكثر عدوى.. السودان يعلن تعليق حركة الطيران مع بريطانيا

لاحتواء كورونا.. إيطاليا تعلن تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية أبريل

في يوم.. الصحة الاردنية تسجل 1122 إصابة بكورونا و15 وفاة

إيطاليا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل 5196 إصابة بكورونا

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الزمالك يستهدف ضم مهاجم أرسنال

لامع.. شاهد فستان هنا الزاهد في حفل زفاف نادر حمدي

سكرتيرة تدعي اغتصابها بوحشية من نائب بريطاني

أسامة كمال يعلق على استدعاء مجلس النواب للحكومة

فيديو جراف.. حكاية نصّاب انتحل صفة ضابط شرطة 32 عاما

ليلى أحمد زاهر مهنئة دلال عبد العزيز بعيد ميلادها: أحلى وأحن ديدي في الدنيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. إطلالات لـ شيماء سيف تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد يكرم الفنانة سميرة عبد العزيز في ندوة خاصة.. صور

بعد واقعة حارس سموحة.. علاج حالة ابتلاع اللسان للاعب في المباراة.. صور وفيديو