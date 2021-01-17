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ديني

أماني الشريف: تطبيق الصيدلة الإكلينيكية لأول مرة بصيدلة بنات الأزهر هذا العام

الأحد 17/يناير/2021 - 08:46 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت الدكتورة اماني الشريف، عميدة كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، ان الكلية لأول مرة هذا العام تطبق نظام الصيدلة الاكلينيكية نظام الخمس سنوات بالتوازي مع الدراسة بالصيدلة العامة. 

وأضافت الشريف لصدي البلد، ان نظام الصيدلة الاكلينيكية اثبت توفيره أموال طائلة للدولة منوهة ان جامعة الأزهر تنبهت الي تخريج طلاب وطالبات في هذا التخصص حتى تستند إليهم الدولة في هذا المجال الحديث والمعروف بأنه اشتراك الطبيب الصيدلي في الاندماج في العمل ضمن الطواقم الطبية داخل المستشفيات ولا يكتفى فقط بالعمل الصيدلي.

وذكرت العميدة، ان الكلية لأول مرة أيضا هذا العام تطلق أول مجلة انترناشونال في مجال العلوم الطبية والتطبيقية. 
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